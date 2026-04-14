США заявили о достижении целей в Иране и готовности завершить конфликт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении всех поставленных целей в отношении Ирана и выразил готовность к завершению конфликта. По его словам в интервью Fox News, сейчас появилась возможность начать процесс сворачивания противостояния.

Вэнс подчеркнул, что предпочел бы завершить конфликт путем успешных переговоров. При этом он отметил, что инициатива по проведению дальнейших переговоров находится в руках иранской стороны.

Напомним, что 11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном, которые не привели к достижению соглашения. Вопрос о возможном втором раунде переговоров остается открытым: журналист издания Atlantic Араш Азизи сообщил, что он состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.



Наталья Жирнова