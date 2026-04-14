За ночь российские силы ПВО сбили 97 БПЛА над регионами страны
Дроны были уничтожены над территориями восьми регионов и акваторией Азовского моря
За ночь — с 20.00 мск 13 апреля до 7.00 мск 14 апреля — российские силы ПВО сбили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Дроны были уничтожены над территориями восьми регионов и акваторией Азовского моря, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, а также Республики Крым.
Напомним, что ранее МЧС Татарстана объяснило, какие шаги предпринять при звуке сирены.
