За ночь российские силы ПВО сбили 97 БПЛА над регионами страны

Дроны были уничтожены над территориями восьми регионов и акваторией Азовского моря

Фото: Татьяна Демина

За ночь — с 20.00 мск 13 апреля до 7.00 мск 14 апреля — российские силы ПВО сбили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны были уничтожены над территориями восьми регионов и акваторией Азовского моря, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, а также Республики Крым.

Напомним, что ранее МЧС Татарстана объяснило, какие шаги предпринять при звуке сирены.

Наталья Жирнова