Whoosh: в Казани официально стартовал сезон электросамокатов

К старту сезона сервис обновил разметку парковочных зон, первые средства индивидуальной мобильности уже расставлены на новых и обновленных местах стоянки

С наступлением устойчивой весенней погоды сервис кикшеринга Whoosh возобновил работу в Казани. Об этом сообщил представитель компании Денис Балакирев «Реальному времени». Электросамокаты постепенно появляются на специально размеченных парковках, начиная с наиболее востребованных горожанами локаций.

Запуск сезона стал возможен после полного освобождения городских улиц от снега и наледи.

— Начиная с первого потепления в городе, сервис городской мобильности Whoosh и Исполнительный комитет города Казани внимательно следили за состоянием асфальта на улицах столицы Татарстана, — заявил Балакирев.

К старту сезона сервис обновил разметку парковочных зон. Первые средства индивидуальной мобильности уже расставлены на новых и обновленных местах стоянки.

В ближайшие месяцы сервис будет внимательно отслеживать погодные условия. При сильных осадках или утренних заморозках самокаты временно станут недоступны для аренды, хотя останутся на улицах города. Информация о возможности поездок будет отображаться в мобильном приложении сервиса.

В феврале этого года стали известны подробности приобретения Whoosh компании «ЮрентБайк».

