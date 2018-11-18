Украина выступила против избрания россиянина главой Интерпола

Украина выступила против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938 — 1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин. Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол — гибридная угроза для всего мира», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, выбор россиянина главой Интерпола — это «гибридная угроза для всего мира», говорится на сайте украинского МВД.

Ранее СМИ сообщил, что кандидатом на пост главы Интерпола стал вице-президент международной организации генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Выборы пройдут 21 ноября в Дубае.

Ранее сообщалось, что в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали и подозревают в коррупции. Позже он ушел в отставку.