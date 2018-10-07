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Глава Интерпола Мэн Хунвэй покинул свой пост

21:51, 07.10.2018
Глава Интерпола Мэн Хунвэй покинул свой пост
Фото: en.wikipedia.org/Diarmuid Greene

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку. Его пост временно займёт старший вице-президент Ким Чон Ян.

Нового главу Интерпола выберут на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола 18—21 ноября 2018 года в Дубае, говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали и подозревают в коррупции. Власти Китая сообщили только то, что его заподозрили в нарушении закона страны.

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