Глава Интерпола Мэн Хунвэй покинул свой пост

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку. Его пост временно займёт старший вице-президент Ким Чон Ян.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.

Нового главу Интерпола выберут на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола 18—21 ноября 2018 года в Дубае, говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали и подозревают в коррупции. Власти Китая сообщили только то, что его заподозрили в нарушении закона страны.