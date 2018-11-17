На пост президента Интерпола претендует россиянин — СМИ

Кандидатом на пост главы Интерпола стал вице-президент международной организации генерал-майор полиции Александр Прокопчук.



Второй претендент — исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг, пишет газета Financial Times. Отмечается, что россиянин считается «фаворитом» в борьбе за должность.

Нового главу Интерпола выберут на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола 21 ноября в Дубае.

Ранее сообщалось, что в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали и подозревают в коррупции. Власти Китая сообщили только то, что его заподозрили в нарушении закона страны.

