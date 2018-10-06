Китайские власти заподозрили президента Интерпола в коррупции — СМИ

Власти Китая заподозрили президента Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.

Его, предположительно, подозревают в «содействии компании при получении сделки в сфере кибербезопасности».

Как отмечает Le Parisien, правительство Китая около шести лет ведет кампанию по борьбе с коррупцией, которая использовалась в качестве предлога для защиты политических или административных сановников, магнатов недвижимости и кинозвзед.

Ранее сообщалось, что в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали.