США могут ввести санкции против Китая из-за «лагерей перевоспитания» уйгуров

США могут ввести санкции против китайских официальных лиц и компаний, причастных к предполагаемым нарушениям прав человека в Синьцзяне.

Эксперты ООН ранее отмечали, что Пекин создал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) сеть «лагерей перевоспитания», а также установил круглосуточную многоуровневую слежку за всеми мусульманами региона. В лагерях, по версии экспертов, заключенных «отучают» от ислама, заставляют есть свинину, петь патриотические китайские песни, учить китайский язык.

В США предлагают организовать в Госдепартаменте пост специального координатора по делам уйгуров. Одновременно с этой инициативой 15 послов из стран ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии направили письмо главе парткома Синьцзяна Чэнь Цюаньго с просьбой встретиться с ними для обсуждения «уйгурской проблемы», пишет "Коммерсант".

В Китае отрицают нарушение прав уйгуров. Пекин выпустил Белую книгу, в которой рассказывается об успешной защите культуры и языка народов Синьцзяна.



Напомним, власти Китая узаконили «перевоспитательные учреждения» для борьбы с экстремизмом для уйгуров-мусульман. При этом экстремизмом в том числе считается ношение бород и необычное имя. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал притесняемых в Китае мусульман.