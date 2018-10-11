В Китае узаконили «перевоспитание» уйгуров-мусульман

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР узаконили «перевоспитательные учреждения» для уйгуров-мусульман. Работа центров будет направлена на борьбу с экстремизмом.



Речь идет о коррекции поведения, работе с психологами и идеологическом образовании. В учреждениях будут также обучать китайскому языку, общим положениям законодательства и рабочим специальностям, передает BBC News.

Отмечается, что распространением экстремизма в том числе считается ношение бород или необычное имя, а также применение термина «халяль» к не относящимся к еде вещам, отказ от государственного телевидения или от образования для детей.