В МЧС опровергли возвращение Пучкова в министерство

МЧС России опровергло возвращение бывшего главы министерства Владимира Пучкова в ведомство.

Так там прокомментировали публикацию РБК о том, что Пучков работает в министерстве советником на общественных началах для консультаций по вопросам управления.

«МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова В. А. в министерство», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС.

Напомним, что 18 мая главой МЧС в новом правительстве был назначен Евгений Зиничев. Он сменил на этом посту Владимира Пучкова, который возглавлял министерство с 21 мая 2012 года. Чуприян стал первым заместителем главы МЧС 4 июня.