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В МЧС опровергли возвращение Пучкова в министерство

19:40, 13.11.2018
В МЧС опровергли возвращение Пучкова в министерство
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

МЧС России опровергло возвращение бывшего главы министерства Владимира Пучкова в ведомство.

Так там прокомментировали публикацию РБК о том, что Пучков работает в министерстве советником на общественных началах для консультаций по вопросам управления.

«МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова В. А. в министерство», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС.

Напомним, что 18 мая главой МЧС в новом правительстве был назначен Евгений Зиничев. Он сменил на этом посту Владимира Пучкова, который возглавлял министерство с 21 мая 2012 года. Чуприян стал первым заместителем главы МЧС 4 июня.

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