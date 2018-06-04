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Путин назначил первым замглавы МЧС России Александра Чуприяна

17:59, 04.06.2018
Путин назначил первым замглавы МЧС России Александра Чуприяна
Фото: mchs.gov.ru

Первым заместителем главы МЧС России назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, 12 лет занимавший должность замглавы МЧС. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Чуприян сменил на этой должности Владимира Степанова, уволенного этим же указом.

Кроме того, президент освободил от должности начальника ГУ МЧС по Республике Крым Сергея Шахова.

Ранее главой МЧС в новом правительстве был назначен Евгений Зиничев. Он сменил на этом посту Владимира Пучкова, который возглавлял министерство с 21 мая 2012 года.

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