Итоги дня: назначения в Татарстане, расследование убийства Талькова, татарский концерт на русском

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 ноября.

В Татарстане произошли два назначения. Госкомитет по тарифам возглавил Александр Груничев, а на его место в УФАС по РТ пришел экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин.

Кроме того, сегодня в республику прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В Набережных Челнах он вместе с Рустамом Миннихановым посетил заводы ПАО «КАМАЗ». Затем на совещании Комаров поддержал предложение президента РТ о создании в автограде технического университета.

Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. Также следствие удовлетворило ходатайство вдовы Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

Руководство Государственного Кремлевского дворца в Москве потребовало провести гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар җыры» на двух языках — татарском и русском. Из-за этого продолжительность концерта, который состоялся 11 ноября, увеличилась до четырех часов.

Эксперты S&P назвали российскую систему региональных финансов неустойчивой и несбалансированной. Экономисты считают, что, с одной стороны, правительство поддерживает регионы финансово, с другой — каждый год меняет налоговую систему, а на налоги приходится почти 70% их доходов.