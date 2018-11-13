Правительство России расшатывает финансовую систему регионов — S&P

Эксперты S&P предупредили, что в России неустойчива и несбалансированна система региональных финансов. С одной стороны, правительство поддерживает регионы финансово, с другой — каждый год меняет налоговую систему, а на налоги приходится почти 70% их доходов.

Так, за последние 10 лет правительство снизило ставку налога на прибыль, ввело новые вычеты по НДФЛ, постоянно меняло ставки и правила зачисления доходов от акцизов, вводило и отменяло региональные налоги, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов.

С 2017 года регионы лишились 1 п. п. из налога на прибыль, с 2018 года получили право ввести налог на движимое имущество, но в этом же году лишились его. Региональные власти сами могут влиять лишь на 10% своих доходов, в основном неналоговых — от продажи имущества и сборов.

Отмечается, что с 2019 года регионы могут остаться без права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017—2020 гг. до 12,5%). Поправки уже приняты Госдумой в первом чтении и понадобились из-за отмены контроля за трансфертными ценами по большинству внутренних сделок, объяснял Минфин. Ведомство опасается, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о передаче регионам с 2019 года 80% акцизов на крепкий алкоголь. С 2019 года предлагается установить норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в региональные бюджеты на уровне 80%, в федеральный бюджет — 20%.