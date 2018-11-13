СК возобновил расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова

Следственный комитет 13 ноября возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова.



Следствие удовлетворило ходатайство вдовы Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла, говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.



Напомним, что Игорь Тальков погиб в октябре 1991 года при перестрелке в петербургском дворце спорта «Юбилейный».

В материалах следствия сказано, что в 1992 и 1993 году в качестве обвиняемого в убийстве Игоря Талькова привлекли его концертного директора Валерия Шляфмана. Однако к тому моменту он уехал в Израиль. В 1993 году производство по уголовному делу было приостановлено.



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