Государственный Кремлевский дворец потребовал провести татарский концерт на русском языке

Руководство Государственного Кремлевского дворца (ГКД) в Москве потребовало провести гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар җыры» на двух языках — татарском и русском.

Концерт прошел 11 ноября. Из-за дублирования на русский его продолжительность увеличилась до четырех часов.

По словам выступавших на концерте исполнителей, московская сторона проверяла каждое предложение сценария и вносила свои коррективы.



Организаторы, в свою очередь, рассказали, что в первые годы проведения в Москве фестиваля татарской песни «Татар җыры» выдвигалось требование проводить его на двух языках. Затем участники концерта стали исполнять песни только на татарском, передает «Радио Азатлык».

Ранее «Реальное время» писало о скандале, связанном с выступлением Ришата Тухватуллина на фестивале «Татар жыры». Директор «Барс-медиа» Марат Гараев, объясняя причины неучастия Тухватуллина в предыдущих фестивалях, заявил, что общался с генеральным продюсером певца Рифатом Фаттаховым, с которым они «не смогли найти общий язык». Узнав об этом, Фаттахов обвинил «Барс-медиа» в нарушении профессиональной этики.