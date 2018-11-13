Минниханов предложил создать в Набережных Челнах технический университет

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова заявил, что Набережным Челнам необходим технический университет, и предложил создать его.

«Система подготовки школьников в Набережных Челнах — одна из лучших в республике, и, конечно же, самые талантливые уезжают в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Поэтому здесь необходим крупный технический университет. У нас есть совместный проект Казанского университета и ПАО «КАМАЗ», но сам технический университет должен быть очень мощным», — сказал президент РТ.



Полпред президента РФ в ПФО поддержал предложение Минниханова и отметил, что вуз должен быть «очень престижным».



По словам Минниханова, со временем в Закамской зоне должны открыться профильные образовательные центры мирового уровня. Нижнекамску необходим университет по линии нефтехимии, в Альметьевске необходимо сформировать высшую школу нефти, а в Набережных Челнах — технический вуз, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня Игорь Комаров впервые прибыл в Татарстан в статусе полномочного представителя президента РФ в ПФО. В Набережных Челнах Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили заводы ПАО «КАМАЗ».