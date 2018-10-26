Минэнерго не поддержало продление экспортной надбавки к тарифу РЖД

Министерство энергетики России выступило против продления экспортной надбавки к тарифу РЖД в 8%.



«Минэнерго не поддерживает вышеуказанные предложения ОАО «РЖД» и считает, что их реализация поставит под угрозу внедрение долгосрочной тарифной политики на железнодорожном транспорте», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы Минэнерго Александра Новака вице-премьеру Максиму Акимову.

По словам Новака, мера приведет к повышению оценки рисков инвестиционной среды в ТЭК и ограничит возможность привлечения средств, а разработка механизма обеспечения доходности перевозок грузов будет способствовать повышению непредсказуемости тарифной политики.

Отмечается, что в письме Новак просит Минтранс и РЖД доработать финплан, инвестпрограмму и долгосрочную программу развития РЖД в соответствии с распоряжением правительства, приказом ФАС по долгосрочным тарифам и с решениями президентской комиссии по ТЭК.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ разрабатывает проект об изменении порядка расчета компенсации, которую нефтяники получают за поддержание внутренних цен на бензин. Таким образом, субсидии могут вырасти на 200 млрд рублей.