Минэнерго РФ предложит повысить субсидии нефтепроизводителям на 200 млрд рублей — СМИ

Минэнерго РФ разрабатывает проект об изменении порядка расчета компенсации, которую нефтяники получают за поддержание внутренних цен на бензин. Таким образом, субсидии могут вырасти на 200 млрд рублей.

Ведомство рассматривает возможность снижения условной цены на бензин, используемой для расчета компенсаций примерно на 5 тыс. руб., до 50,4 тыс. руб. за тонну бензина и до 45 тыс. руб. по дизтопливу, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом в министерстве финансов от идеи не в восторге, ведомство заявило, что затраты на поддержание цен на внутреннем рынке должны быть разделены с нефтекомпаниями.

Это не первая попытка помочь нефтяникам. В июне этого года правительство РФ обсуждало возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели предполагалось выделить 330 млрд рублей.