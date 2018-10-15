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«РоссТур» приостановил туроператорскую деятельность

22:43, 15.10.2018
«РоссТур» приостановил туроператорскую деятельность
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Компания «РоссТур» на своем сайте объявила о временном прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года.

Как уточняет пресс-служба туроператора, подробная информация к ознакомлению доступна пользователям в личном кабинете.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что «РоссТур» может завершить работу из-за отсутствия средств для погашения задолженности перед туроператорами. Компания при этом планировала прекратить туроператорскую деятельность и продолжить работать как сеть турагентств.

Позже стало известно, что «РоссТур» собирается прекратить и агентскую работу. Отмечается, что задолженность компании перед туроператорами может достигать $3,5 млн. Компания ежегодно работала с более 100 тысячами туристов.

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