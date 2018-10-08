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Задолженность «РоссТура» перед туроператорами оценили в 3,5 млн долларов

10:20, 08.10.2018
Задолженность «РоссТура» перед туроператорами оценили в 3,5 млн долларов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Задолженность компании «РоссТур» перед туроператорами может достигать $3,5 млн. Компания ежегодно работала с более 100 тыс. туристов.

«Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель — соответственно, минимум 5 тыс. туристов. При средней стоимости одной путевки в $700 общая сумма за 5 тыс. составит $3,5 млн или 230 млн рублей»,— передает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Речь может идти и о большей сумме, так как, по оценкам некоторых экспертов, «РоссТур» мог ежегодно обслуживать вдвое больше клиентов. Только в октябре число туристов «РоссТура» может составлять около 10 тыс. человек, а задолженность операторам за месяц — превышать 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «РоссТур» собирается прекратить туроператорскую деятельность и продолжить работать как сеть турагентств.

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