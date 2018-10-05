«Росстур» собирается переквалифицироваться из туроператора в турагента

Компания «РоссТур» собирается прекратить туроператорскую деятельность и продолжить работать как сеть турагентств.

«Планируем прекратить работу как туроператор, а как турагентство — не планируем. Будут ли у нас покупать туры — посмотрим, время покажет. Пока не могу сказать, когда объявим об этом», — сообщил глава компании Александр Недополз, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что центр бронирования путевок «РоссТур» в ближайшее время может объявить о прекращении работы.