Минфин раскрыл худший сценарий развития торговой войны

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак в рамках встречи финансовой G20 рассказал, что худшим вариантом развития торговой войны станет ситуация, при которой ограничения в торговле коснутся сферы услуг.



«Худший сценарий — это настоящая торговая война, когда одна рестрикция будет вводиться за другой, когда ограничения будут касаться торговли и товарами, и услугами. Сейчас ограничения для торговли услугами нет, есть выборочные ограничения по товарам», — приводит РИА «Новости» слова Сторчака.

Он отметил, что возникшую напряженность необходимо устранить, так как она увеличивает финансовую волатильность.

Ранее Сторчак заявил, что G20 видит угрозу резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран. Отмечается, что для пресечения рисков необходимо сформировать международные резервы, которые должны быть не менее 3% импорта.

Напомним, торговые войны стали одной из причин замедления темпов мирового экономического роста. По этой причине Россия заложила в прогнозе экономического развития умеренно-негативную динамику по ценам на нефть.