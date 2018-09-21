Торговая война между США и КНР откроет возможности российским компаниям — Орешкин

Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, но откроет возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке.



«Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается — это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке», — цитирует «Интерфакс» главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

Отмечается, что торговые войны стали одной из причин замедления темпов мирового экономического роста. По этой причине Россия заложила в прогнозе экономического развития умеренно-негативную динамику по ценам на нефть.

Напомним, США ввели санкции против Китая из-за покупки российских Су-35 и С-400.