G20 увидела риски ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран — Минфин РФ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак рассказал, что G20 видит угрозу резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран.

«Многие увидели риски того, что из-за чётко проявившейся тенденции удорожания заёмных средств для этих государств, из-за укрепления доллара к валютам этих государств, из-за внутренних проблем у ряда стран, где нарастают популистские тенденции, есть перспективы падения темпов роста их экономик» — цитирует Сторчака ТАСС.

Несколько членов G20 считают, что для пресечения рисков необходимо сформировать международные резервы, которые должны быть не менее 3% импорта.



Среди других мер, предложенных G20 для защиты от рисков, были структурные реформы, борьба с неравенством, повышение производительности труда и монетарная политика.



В июле этого года члены G20 называли усложнение торговых отношений одним из основных рисков для мировой экономики.