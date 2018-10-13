Jaguar к 2027 году может полностью переключиться на выпуск электромобилей

Компания Jaguar к 2027 году может полностью полностью отказаться от производства машин с двигателями внутреннего сгорания и переключиться на выпуск электромобилей.

Как сообщает Autocar, в ближайшие пять-семь лет количество автомобилей с обычным двигателем будет сокращаться. Так, к 2023 году компания снимет с производства Jaguar XE и Jaguar XF. Уже в 2025 году появится новое поколение электрокроссовера Jaguar I-Pace, а в 2027 году — Jaguar J-Pace.

Ожидается, что спорткар Jaguar F-Type также получит преемника с электрическим мотором.

Ранее сообщалось, что по итогам 8 месяцев 2018 года в России было продано 86 новых электромобилей. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.