Продажи электромобилей в РФ выросли на 72%

По итогам 8 месяцев 2018 года в России было продано 86 новых электромобилей. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Самым популярным электромобилем в России является Nissan Leaf — дилеры реализовали 44 такие машины. Далее идут Tesla Model X (30), Tesla Model S (7), Renault Twizy (4) и Tesla Model 3 (1).

Как отмечают эксперты «Автостата», продажи новых электрокаров в нашей стране остаются на очень низком уровне, но при этом растут уже семь месяцев подряд.



Ранее стало известно, что Tesla собирается построить завод в Европе.