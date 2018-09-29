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Продажи электромобилей в РФ выросли на 72%

04:34, 29.09.2018
Продажи электромобилей в РФ выросли на 72%
Фото: pixabay.com

По итогам 8 месяцев 2018 года в России было продано 86 новых электромобилей. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным электромобилем в России является Nissan Leaf — дилеры реализовали 44 такие машины. Далее идут Tesla Model X (30), Tesla Model S (7), Renault Twizy (4) и Tesla Model 3 (1).

Как отмечают эксперты «Автостата», продажи новых электрокаров в нашей стране остаются на очень низком уровне, но при этом растут уже семь месяцев подряд.

Ранее стало известно, что Tesla собирается построить завод в Европе.

АналитикаПромышленностьМашиностроение
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