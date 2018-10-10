Кокорина вслед за Мамаевым задержали на двое суток

Футболист Александр Кокорин задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Ранее на это же время задержали Павла Мамаева.

Как сообщает Mash, за это время следствие соберёт доказательства по делу и выйдет с ходатайством о мере пресечения. Уточняется, что у суда попросят ареста для футболистов.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

Изначально по факту драки возбудили дело по статье «Побои». Позднее в отношении Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».