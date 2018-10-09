Адвокат чиновника Минпромторга будет добиваться самого строгого наказания для Мамаева и Кокорина

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Геннадий Удунян собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые избили чиновника.

«Мы сделаем всё, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается», — сказал он, подчеркнув, что будет требовать от следствия переквалификации на более тяжкую статью действий нападавших.

По словам адвоката, причиной конфликта стало невменяемое состояние нападавших. Никто из них не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинений, пишет RT.

Ранее выяснилось, что накануне футболисты избили не только гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, но и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. СМИ сообщили о задержании футболистов.

