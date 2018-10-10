На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело о хулиганстве

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Дениса Пака.

В случае если футболисты не приедут в полицию до 18:00 10 октября, их объявят в федеральный розыск, передает ТАСС.

Статья о хулиганстве предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.



Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

Изначально по факту драки завели дело по более мягкой статье «Побои». Также сообщалось, что футболисты отказались добровольно явиться на допрос, их доставят в полицию в принудительном порядке.