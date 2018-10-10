Павла Мамаева задержали на 48 часов

Футболист Павел Мамаев задержан по уголовному делу о хулиганстве на 48 часов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, после допроса он отправится в изолятор временного задержания. В МВД эту информацию подтвердили, не уточнив, насколько задержан футболист.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

Изначально по факту драки возбудили дело по статье «Побои». Позднее в отношении Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».