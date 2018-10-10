Кокорин и Мамаев не пришли в полицию, их доставят в участок в принудительном порядке

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые подозреваются в избиении людей, не пришли в полицию, сообщает политический деятель Павел Пятницкий. К 15 часам дня их доставят в участок в принудительном порядке.

«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13.00) они не захотели. Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон.

С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», — написал Пятницкий.

Отметим, что дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передано в главное управление МВД. Игроки обвиняются в избиении двух человек.