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Кокорин и Мамаев не пришли в полицию, их доставят в участок в принудительном порядке

14:38, 10.10.2018
Кокорин и Мамаев не пришли в полицию, их доставят в участок в принудительном порядке
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые подозреваются в избиении людей, не пришли в полицию, сообщает политический деятель Павел Пятницкий. К 15 часам дня их доставят в участок в принудительном порядке.

«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13.00) они не захотели. Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон.

С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», — написал Пятницкий.

Отметим, что дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передано в главное управление МВД. Игроки обвиняются в избиении двух человек.

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