РФС поддержала «Зенит» и «Краснодар» в вопросе расторжения контрактов с Кокориным и Мамаевым

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что РФС поддержит «Зенит» и «Краснодар» в вопросе расторжения контрактов с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Российский футбольный союз категорически осуждает произошедшее с футболистами ФК «Зенит» и ФК «Краснодар». Мы не сомневаемся, что МВД проведет компетентное разбирательство, закон для всех один, виновные понесут наказание. В свою очередь, совместно с клубами, мы предусматриваем сейчас особые наказания. Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов», — приводит его слова пресс-служба РФС.

Он отметил, что организация изучит возможность вынесения спортивных санкций в отношении Кокорина и Мамаева.

Ранее выяснилось, что накануне футболисты избили не только гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, но и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. СМИ сообщили о задержании футболистов. Первый канал запретил водителю Ушаковой комментировать инцидент другим изданиям и телеканалам.