Итоги дня: повышение стоимости проезда в Казани, драка футболистов с чиновниками, обвал рубля

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 8 октября.

Казанские перевозчики требуют поднять стоимость проезда в автобусах. По их мнению, стоимость билета должна быть повышена до 30 рублей, а при минимальной рентабельности — до 32.

Администрация Казани приняла решение на 30% увеличить тарифы на уборку территории от снега в центре. На полученные дополнительные средства планируется привлечь больше дорожных рабочих и техники к уборке территории.

В первой половине дня футболисты Кокорин и Мамаев избили чиновника в одном из ресторанов Москвы. Им оказался директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак, который вместе с гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным написал заявление в полицию.

Банк России в рисковом сценарии допустил падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году. Эксперты The Bell считают, что в этом случае можно ожидать обвала рубля до 80—100 руб./$.

Из больницы в Арске выписали всех подростков, отравившихся парфюмом. В Следкоме сообщили, что он был куплен в местном магазине.

Казань, Уфа и Оренбург стали лидерами ПФО по уровню зарплат по результатам исследования «РИА Рейтинг». Среди городов России столица Татарстана заняла 22-ю строчку, Уфа оказалась на 29-м месте, а Оренбург — на 34-м.