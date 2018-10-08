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Происшествия

Из больницы в Арске выписали всех подростков, отравившихся парфюмом

11:43, 08.10.2018
Из больницы в Арске выписали всех подростков, отравившихся парфюмом
Фото: pixabay.com

Врачи Арской центральной районной больницы выписали всех пострадавших от ингаляционного отравления студенток.

Совместно с главным внештатным токсикологом Минздрава России специалисты из Татарстана назвали причиной отравления токсико-аллергическую реакцию, говорится в сообщении Минздрава РТ.

Напомним, всего в больницу с жалобами на тошноту, головокружение и давление после урока психологии попали 18 из 22 студенток, находившихся в аудитории.

Следком возбудил уголовное дело по факту оборота товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, флакончик с веществом изъят.

Происшествия Татарстан
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