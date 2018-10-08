Из больницы в Арске выписали всех подростков, отравившихся парфюмом
Врачи Арской центральной районной больницы выписали всех пострадавших от ингаляционного отравления студенток.
Совместно с главным внештатным токсикологом Минздрава России специалисты из Татарстана назвали причиной отравления токсико-аллергическую реакцию, говорится в сообщении Минздрава РТ.
Напомним, всего в больницу с жалобами на тошноту, головокружение и давление после урока психологии попали 18 из 22 студенток, находившихся в аудитории.
Следком возбудил уголовное дело по факту оборота товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, флакончик с веществом изъят.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым