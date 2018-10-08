Власти Казани на треть поднимут тарифы за уборку снега в центре города

Администрация Казани приняла решение на 30% увеличить тарифы на уборку территории от снега в центре, рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

«Мы на 30% увеличиваем тариф на содержание центральной части города, потому что были большие нарекания — это раз. Во-вторых, сама трудоемкость работ в центральной части города отличается от новых благоустроенных районов. Здесь очень плотная застройка, узкие тротуары, где не может пройти техника. Кроме того, с крыш зданий, которые стоят вдоль тротуаров, постоянно валится снег и, конечно, нужна ручная работа, а она всегда стоит дороже, чем механизированная», — передает слова председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева корреспондент «Реального времени».

На полученные дополнительные средства планируется привлечь больше дорожных рабочих к уборке территории и средств малой механизации. Повышение коснется 950 тысяч кв. метров из 21 млн кв метров убираемых площадей в Казани.

Во сколько рублей обойдется такое решение, спикер не уточнил.

«Сейчас как раз готовится постановление руководителя исполнительного комитета, где мы будем поднимать тарифы. Там будут прописаны все стоимости. До подписания этого постановления я их называть не буду», — отметил Куляжев.

Напомним, что Казань перейдет на зимнее содержание дорог 15 октября.