Эксперты спрогнозировали повышение курса доллара до 100 рублей в случае падения цен на нефть

Эксперты допустили повышение курса доллара до 100 рублей в случае падения цен на нефть.



Банк России в рисковом сценарии допустил падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году. По словам первого зампреда ЦБ Ксению Юдаевой, прогноз составлен исходя из того, что санкции в ближайшие три года будут усиливаться, а цена на нефть резко упадет, передает РБК.

Эксперты The Bell считают, что в этом случае можно ожидать обвала рубля до 80-100 руб./$.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, курс доллара будет зависеть от того, как долго стоимость нефти будет находится на уровне $35 за баррель. Если такая отметка сохранится в среднем в течение года, то при текущих обстоятельствах курс будет ближе к 100 руб./$.