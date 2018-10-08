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Изъятый в Арском колледже парфюм приобретен в местном магазине — Следком

16:38, 08.10.2018
Изъятый в Арском колледже парфюм приобретен в местном магазине — Следком
Фото: sledcom.ru

Парфюм, из-за которого отравились 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Тукая, был приобретен в местном магазине.

«Установлено, что незадолго до произошедшего мать девушки приобрела парфюм в одном из магазинов бытовой химии в городе Арске», — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

В настоящий момент все пострадавшие выписаны из больницы. Отобранные у них анализы каких-либо патологий не выявили. Пробы воздуха из колледжа также соответствуют предъявляемым требованиям, добавили в Следкоме.

Напомним, 5 октября 18 студентов Арского педагогического колледжа были госпитализированы с жалобами на тошноту, головокружение и давление. В Минздраве РТ сообщили, что причиной ухудшения состояния здоровья стала аллергическая реакция на один из компонентов туалетной воды.

Происшествия Татарстан
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