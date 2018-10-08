Казань, Уфа и Оренбург стали лидерами ПФО по уровню зарплат

В рейтинг городов по уровню зарплат попали 18 городов из Приволжья. Лидерами среди них стали Казань, Уфа и Оренбург.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», средняя зарплата в Казани составляет 38,2 тыс. рублей. При этом соотношение средней зарплаты и стоимости потребительского набора достигло 2,28 пункта. Таким образом, в рейтинге столица Татарстана заняла 22-ю строчку.

Уфа оказалась на 29-м месте. При средней зарплате в 38,3 тыс. рублей (что чуть выше, чем в Казани) индекс обеспеченности в городе составил 2,21 пункта.

Третьим городом из ПФО оказался Оренбург, средняя зарплата в котором оценивается в 34,9 тыс. рублей. Соотношение с потребительским набором — 2,15 балла. Город занял 34-е место в рейтинге.

Нижний Новгород оказался на 38-й строчке, Самара заняла 45-ю, Пермь — 46-ю. Кроме того, в список попали Тольятти (52), Ижевск (54), Набережные Челны (57) и Саратов (60).

Из приволжских городов в рейтинге также фигурируют Стерлитамак, Киров, Чебоксары, Пенза, Йошкар-Ола, Ульяновск, Саранск и Орск.

Напомним, что самое низкое соотношение зарплат и стоимости потребительского набора зафиксировано в городе Шахты (Ростовская область).