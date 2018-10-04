Депутаты предложили обложить майнинг новым налогом

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что добыча криптовалют должна облагаться налогами как особый вид бизнеса. Термин майнинг будет прописан в законе «О цифровых финансовых активах».



«Майнинг надо налогооблагать, поскольку есть такой вид бизнеса, люди зарабатывают, многие неплохо зарабатывают, соответственно, должны платить налоги», — цитирует РИА «Новости» Аксакова.

Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна отметила, что налогообложение майнеров должно происходить в точке обмена криптовалюты на фиатные деньги.

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах. Отмечалось, что закон не будет регулировать сделки с криптовалютами.