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Госдума РФ одобрила законопроект о криптовалютах

18:16, 22.05.2018
Госдума РФ одобрила законопроект о криптовалютах
Фото: pixabay.com

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах. Этим проектом они не признаются законным средством платежа на территории России.

Документ вводит определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, передает «РИА Новости».

Законопроект также устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом. Для обмена токенов на рубли или иностранную валюту будут созданы специальные операторы (брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению), а также биржевые площадки.

Максимальную сумму, на которую лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести токены в рамках одного выпуска, установит Банк России.

Ранее Министерство финансов опубликовало проект закона о регулировании криптовалют. Он предполагал разрешение на проведение ICO.

ЭкономикаФинансы
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