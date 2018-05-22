Госдума РФ одобрила законопроект о криптовалютах

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах. Этим проектом они не признаются законным средством платежа на территории России.

Документ вводит определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, передает «РИА Новости».



Законопроект также устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом. Для обмена токенов на рубли или иностранную валюту будут созданы специальные операторы (брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению), а также биржевые площадки.

Максимальную сумму, на которую лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести токены в рамках одного выпуска, установит Банк России.



Ранее Министерство финансов опубликовало проект закона о регулировании криптовалют. Он предполагал разрешение на проведение ICO.