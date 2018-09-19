Новости экономики

06:43 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Законопроект о цифровых активах не будет регулировать сделки с криптовалютами — СМИ

06:28, 19.09.2018
Законопроект о цифровых активах не будет регулировать сделки с криптовалютами — СМИ
Фото: pixabay.com

Законопроект «О цифровых финансовых активах» не будет регулировать сделки с криптовалютами.

Теперь майнинг рассматривается как инструмент для привлечения капитала: токены будут удостоверять права на участие в компании или на имущество. Это следует из проекта документа, подготовленного ко второму чтению в Госдуме.

Выпускать токены смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, передают «Известия».

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах. Этим проектом они не признаются законным средством платежа на территории России.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок