ВТБ закрыл сделку по покупке 85 процентов акций «Возрождения»
ВТБ закрыл сделку с фондом Bonum Capital по приобретению 85 процентов акций банка «Возрождение».
«ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению ВТБ контрольного пакета акций банка «Возрождение» (85%) после получения всех необходимых согласований со стороны регулятора и в соответствии с решением Наблюдательного совета ВТБ от 25 сентября» — приводит ТАСС сообщение пресс-службы банка.
В ВТБ добавили, что окончательную интеграцию банков планируется завершить в 2020 году.
Напомним, 25 сентября совет директоров ВТБ одобрил покупку банка «Возрождение». Ранее сообщалось, что ВТБ заплатит за акции банка «Возрождение» 11 млрд рублей.ЭкономикаБанки
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