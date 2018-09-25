Совет директоров ВТБ решил приобрести «Возрождение»

Совет директоров ВТБ принял решение о покупке банка «Возрождения».

Так, кредитная организация купит не менее 20,1 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей, которые составляют не менее 85% обыкновенных акций, не более 3,5 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей, составляющих почти 15% акций и не более 124,2 тысяч привилегированных акций «Возрождение», пишет RNS со ссылкой на материалы ВТБ.



В пресс-службе банке уточнили, что набсовет ВТБ одобрил решение о приобретении контрольного пакета акций банка «Возрождение» у фонда Bonum Capital.



Ране сообщалось, что ВТБ заплатит за акции банка «Возрождение» 11 млрд рублей.