ВТБ заплатит за акции банка «Возрождение» 11 млрд рублей

Накануне Арбитражный суд Москвы вывел из-под ареста 36,31% акций банка «Возрождение», за что ВТБ предоставил суду гарантии на 4,4 млрд рублей.



Согласно сведениям, обнародованным судом, 100% акций банка оцениваются в 12,1 млрд рублей. При этом 91% акций «Возрождения» обойдутся ВТБ в 11 млрд рублей. Источник «Коммерсанта», близкий к одной из сторон сделки, подтвердил корректность расчетов.

Однако эксперты считают, что ВТБ заплатит Bonum Capital лишь 6,6 млрд рублей. «Вряд ли ВТБ, предоставляя суду гарантии на 4,4 млрд рублей, взял на себя риски потери этих средств. Вероятно, стоимость сделки снижается на эту сумму», — считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.



По данным газеты, собственником «Возрождения» ВТБ может стать только в конце октября.

Ранее группа ВТБ договорилась о покупке акций банка «Возрождение» с фондом Bonum Capital, который представляет интересы контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева. Сумма сделки не раскрывалась.