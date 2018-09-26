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В Казани сотрудница банка похитила из банкомата 220 тысяч рублей

10:31, 26.09.2018
В Казани сотрудница банка похитила из банкомата 220 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Сотрудница одного из банков в Казани за четыре месяца похитила с кассет для устройств самообслуживания 220 тыс. рублей.

Банковский офис, в котором работала 28-летняя женщина, расположен на улице Чуйкова. Недостачу обнаружили сотрудники кредитной организации, после чего обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сотрудница банка в период с апреля по июль текущего года похищала данные денежные средства при закладывании купюр в банкомат, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Казани.

Свою вину подозреваемая полностью признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в одном из казанских офисов банка «Открытие» выявили хищение 230 млн рублей. К краже могут быть причастны сотрудники самого банка.

Происшествия Татарстан
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