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Центробанк снизил курс доллара на выходные

12:45, 21.09.2018
Центробанк снизил курс доллара на выходные
Фото: pixabay.com

Банк России снизил официальный курс доллара и повысил курс евро на 22—24 сентября.

Стоимость доллара снизилась на 22 коп. и составила 66,2497 рубля. При этом курс евро вырос на 32 коп. — до 78,0753 рубля, следует из данных регулятора.

Накануне доллар и евро подешевели по отношению к рублю в рамках торгов на Московской бирже. Однако положение российской валюты остается шатким из-за новых санкций США.

ЭкономикаФинансы
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