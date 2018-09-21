Центробанк снизил курс доллара на выходные

Банк России снизил официальный курс доллара и повысил курс евро на 22—24 сентября.

Стоимость доллара снизилась на 22 коп. и составила 66,2497 рубля. При этом курс евро вырос на 32 коп. — до 78,0753 рубля, следует из данных регулятора.

Накануне доллар и евро подешевели по отношению к рублю в рамках торгов на Московской бирже. Однако положение российской валюты остается шатким из-за новых санкций США.