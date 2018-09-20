Доллар и евро подешевели по отношению к рублю

Сегодня открытие торгов на Московской бирже было ознаменовано укреплением рубля.

Доллар подешевел максимум до 66,485 рубля, самая высокая цена сделки с валютой сегодня составила 67 рублей. При этом 10.20 по мск доллар торговался около 66,6 рубля.

Евро также ослаб уже на начало торгов. Минимальная цена за сегодня — 77,735 рубля, максимальная — 77,945 руб. Сейчас евро стоит около 77,8 рубля.

Напомним, по мнению экспертов, радоваться укреплению российской валюты преждевременно: положение рубля остается шатким, и новости по санкциям легко могут его усугубить. Подробнее — в материале «Реального времени».