Молчание — золото. Рубль замер в ожидании новостей из США

Российская валюта восстанавливается после затяжного падения. Но радоваться рано: ее положение остается шатким

Действия ЦБ и временная тишина по поводу санкций пошли на пользу рублю. Российская валюта начала восстанавливаться после полутора месяцев падения. Вырос рынок акций, а возросшая доходность ОФЗ несколько снизилась. Однако эксперты говорят, что радоваться преждевременно: положение рубля остается шатким, и новости по санкциям легко могут его усугубить. Подробнее — в материале «Реального времени».

Время позитива

С прошлой недели рубль, падавший в августе и первой половине сентября, вошел в фазу коррекции. Укрепление началось за пару дней до пятничного заседания ЦБ и продолжилось после. В пользу рубля сыграли повышение ключевой ставки на 0,25 базисных пункта и заявление регулятора о приостановке покупок валюты для Минфина до конца года. Кроме того, несколько поутих новостной фон, связанный с санкциями.

В результате российская валюта, которая полторы недели назад пробила планку в 70 рублей по отношению к доллару, снова вернулась за границы этой психологической отметки. 18 сентября средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» составил 67,7 руб./$. Курс евро на прошлой неделе также опустился ниже 80 рублей — до 79,15 руб./евро на 18 сентября.

Позитив установился и на рынке акций. Индекс Мосбиржи, сильно просевший за июль—август, в сентябре стал расти; во вторник он обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку в 2400 пунктов (к закрытию торгов значение составило 2402,58 пункта). Восстанавливаться начали обыкновенные акции Сбербанка, за август потерявшие 14% на новостях о возможных санкциях в отношении семи российских госбанков. Бумаги Сбербанка подорожали со 182 рублей 31 августа до 191,7 рубля на 18 сентября, однако все еще не отыграли падение.

Немного стабилизировался также рынок гособлигаций, распродажи которых иностранными инвесторами и были одним из главных факторов давления на рубль. На фоне ужесточения санкционной риторики Минфину стало сложнее размещать ОФЗ на прежних условиях: доходность по десятилетним бумагам превышала 9%, хотя еще в начале августа не достигала 8%. В августе—сентябре Минфин отказался проводить один из аукционов по размещению ОФЗ, еще один был признан не состоявшимся. В последние дни доходность снова опустилась ниже отметки 9%, однако Минфин все же решил не проводить аукцион, назначенный на 19 сентября.

«На текущее укрепление обращать внимание не стоит»

Эксперты, впрочем, считают, что радоваться преждевременно — положение рубля остается шатким, и укрепление легко может смениться новым периодом падения. «К сожалению, если новая волна санкций затронет покупку ОФЗ иностранными инвесторами, удержать рубль от провала будет довольно сложно. Вдобавок негатив может прийти со стороны развивающихся рынков в целом — их валюты в последнее время находятся под давлением. При сохранении данной тенденции еще один фактор будет работать на ослабление рубля», — говорит управляющий активами General Invest Денис Горев.

«Плюс-минус 5—10% — стандартная волатильность для рубля. Это не такое движение, чтобы говорить о переломе тренда, поэтому на текущее укрепление обращать внимание не стоит», — полагает руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Владимир Киселев.

По его словам, сейчас рубль отыгрывает позитивные новости о приостановке валютных интервенций со стороны ЦБ. Кроме того, цены на нефть остаются вблизи верхних границ своего диапазона. Но в перспективе одного года есть вероятность, что они начнут корректироваться. К этому может привести прекращение сделки ОПЕК+ или смягчение условий по ограничению добычи. Против высоких цен играет и добыча сланцевой нефти в США, которая продолжает расти.

В последние полгода рубль частично потерял зависимость от стоимости нефти. Это произошло после того, как были введены санкции в отношении «Русала» и появились разговоры о мерах в отношении российского госдолга. Сейчас именно санкции остаются ключевым фактором, который влияет на рубль — все зависит от того, какими они окажутся и затронут ли долговой рынок. Скорее всего, считает Киселев, так или иначе затронут. Если это произойдет, то в условиях отсутствия интервенций корреляция между рублем и нефтью вернется.

В последние полгода рубль частично потерял зависимость от стоимости нефти. Фото prav.tatar.ru



«Мы видим глобальную тенденцию к укреплению доллара в этом году, связанную с повышением ставок в США. Этот тренд совершенно точно продолжится. В дополнение ко всему неспокойствие на рынках развивающихся стран, вероятно, еще вернется», — говорит Киселев.