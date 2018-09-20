США внесли в санкционный список 33 лица и компании из РФ, связанных с разведкой

США добавили в санкционный список 33 юридических и физических лица, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным секторами».

«Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», — приводит слова представителя Белого дома «РИА Новости».

Также он отметил, что «часть этих имен соотносится с теми лицами, против которых были выдвинуты обвинения за российское вмешательство в выборы».

Ниже приводится список 27 имен из списка:

1. Пригожин Евгений Викторович;

2. Быстров Михаил Иванович;

3. Бурчик Михаил Леонидович;

4. Крылова Александра Юрьевна;

5. Богачева Анна Владиславовна;

6. Полозов Сергей Павлович;

7. Бовда Мария Анатольевна;

8. Бовда Роберт Сергеевич;

9. Асланов Джейхун Насими Оглы;

10. Подкопаев Вадим Владимирович;

11. Васильченко Глеб Игоревич;

12. Каверзина Ирина Викторовна;

13. Венков Владимир;

14. Нетыкшо Виктор Борисович;

15. Антонов Борис Алексеевич;

16. Бадин Дмитрий Сергеевич;

17. Ермаков Иван Сергеевич;

18. Лукашев Алексей Викторович;

19. Моргачев Сергей Александрович;

20. Козачек Николай Юрьевич;

21. Ершов Павел Вячеславович;

22. Малышев Артем Андреевич;

23. Осадчук Александр Владимирович;

24. Потемкин Алексей Александрович;

25. Ковалев Анатолий Сергеевич;

26. Коробов Игорь Валентинович;

27. Гизунов Сергей Александрович.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры включают запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказ в выдаче лицензий на экспорт, виз и разрешений на въезд в США.