США внесли в санкционный список 33 лица и компании из РФ, связанных с разведкой
США добавили в санкционный список 33 юридических и физических лица, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным секторами».
«Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», — приводит слова представителя Белого дома «РИА Новости».
Также он отметил, что «часть этих имен соотносится с теми лицами, против которых были выдвинуты обвинения за российское вмешательство в выборы».
Ниже приводится список 27 имен из списка:
1. Пригожин Евгений Викторович;
2. Быстров Михаил Иванович;
3. Бурчик Михаил Леонидович;
4. Крылова Александра Юрьевна;
5. Богачева Анна Владиславовна;
6. Полозов Сергей Павлович;
7. Бовда Мария Анатольевна;
8. Бовда Роберт Сергеевич;
9. Асланов Джейхун Насими Оглы;
10. Подкопаев Вадим Владимирович;
11. Васильченко Глеб Игоревич;
12. Каверзина Ирина Викторовна;
13. Венков Владимир;
14. Нетыкшо Виктор Борисович;
15. Антонов Борис Алексеевич;
16. Бадин Дмитрий Сергеевич;
17. Ермаков Иван Сергеевич;
18. Лукашев Алексей Викторович;
19. Моргачев Сергей Александрович;
20. Козачек Николай Юрьевич;
21. Ершов Павел Вячеславович;
22. Малышев Артем Андреевич;
23. Осадчук Александр Владимирович;
24. Потемкин Алексей Александрович;
25. Ковалев Анатолий Сергеевич;
26. Коробов Игорь Валентинович;
27. Гизунов Сергей Александрович.
Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры включают запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказ в выдаче лицензий на экспорт, виз и разрешений на въезд в США.ОбществоВласть
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