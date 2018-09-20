Оператор спутников опубликовал снимки последствий авиаудара Израиля по Сирии

Оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) выложил фотографии, показывающие результаты авианалета Израиля на Сирию, во время которого был ошибочно сбит российский самолет Ил-20.

На снимках из космоса видно полностью разрушенное здание с указанием его габаритов.

«Склад боеприпасов, атакованный 2 дня назад в Латакии полностью уничтожен», — отметили в компании.

Напомним, что российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО 17 сентября. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.

