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Оператор спутников опубликовал снимки последствий авиаудара Израиля по Сирии

01:26, 20.09.2018
Оператор спутников опубликовал снимки последствий авиаудара Израиля по Сирии
Фото: ru.wikipedia.org / Kirill Naumenko

Оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) выложил фотографии, показывающие результаты авианалета Израиля на Сирию, во время которого был ошибочно сбит российский самолет Ил-20.

На снимках из космоса видно полностью разрушенное здание с указанием его габаритов.

«Склад боеприпасов, атакованный 2 дня назад в Латакии полностью уничтожен», — отметили в компании.

Напомним, что российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО 17 сентября. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.

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